З 1 січня підвищено пенсії інвалідам війни і ветеранам

З 1 січня 2012 року підвищено пенсії ряду категорій громадян, зокрема ветеранам та інвалідам війни.

Згідно з оприлюдненими в газеті «Урядовий кур`єр» (№3 від 6 грудня 2012 р.) даними, мінімальну пенсію інвалідам ВВВ I групи (без урахування пенсії за особливі заслуги) на поточний рік встановлено в таких розмірах: з 1 січня — 2,343 тис. грн. (285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), з 1 квітня — 2,388 тис. грн., з 1 липня — 2,405 тис. грн., з 1 жовтня — 2,44 тис. грн., з 1 грудня — 2,519 тис. грн.; II групи: з 1 січня — 2,096 тис. грн. (255%), з 1 квітня — 2,137 тис. грн., з 1 липня — 2,152 тис. грн., з 1 жовтня — 2,183 тис. грн., з 1 грудня — 2,254 тис. грн.; III групи: з 1 січня — 1,85 тис. грн. (225%), з 1 квітня — 1,886 тис. грн., з 1 липня — 1,899 тис. грн., з 1 жовтня — 1,926 тис. грн., з 1 грудня — 1,989 тис. грн.; для учасників бойових дій: з 1 січня — 1,356 тис. грн. (165%), з 1 квітня — 1,383 тис. грн., з 1 липня — 1,393 тис. грн., з 1 жовтня — 1,412 тис. грн., з 1 грудня — 1,459 тис. грн.

Відповідно до законів про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про жертви нацистських переслідувань і про соцзахист дітей війни, на 2012 рік встановлюються такі підвищення до пенсій: інвалідам війни, колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) ув’язненим концентраційних таборів, гетто і т.д. I групи: з 1 січня — 411 грн. (50%), з 1 квітня — 419 грн., з 1 липня — 422 грн., з 1 жовтня — 428 грн., з 1 грудня — 442 грн.; II групи: з 1 січня — 328,8 грн. (40%), з 1 квітня — 335,2 грн., з 1 липня — 337,6 грн., з 1 жовтня — 342,4 грн., з 1 грудня — 353,6 грн.; III групи: з 1 січня — 246,6 грн. (30%), з 1 квітня — 251,4 грн., з 1 липня — 253,2 грн., з 1 жовтня — 256,8 грн., з 1 грудня — 265,2 грн.; дітям війни: з 1 січня — 57,54 грн. (7%), з 1 квітня — 58,66 грн., з 1 липня — 59,08 грн., з 1 жовтня — 59,92 грн., з 1 грудня — 61,88 грн.

Виплати, згідно із законом про підвищення престижності шахтарської праці, у 2012 році встановлено в таких розмірах: мінімальний розмір пенсії шахтаря: з 1 січня — 2,466 тис. грн. (300%), з 1 квітня — 2,514 тис. грн., з 1 липня — 2,532 тис. грн., з 1 жовтня — 2,568 тис. грн., з 1 грудня — 2,652 тис. грн.; доплата на одного утриманця до пенсії у зв`язку з втратою годувальника внаслідок травми або професійного захворювання: з 1 січня — 822 грн. (100%), з 1 квітня — 838 грн., з 1 липня — 844 грн., з 1 жовтня — 856 грн., з 1 грудня — 884 грн.