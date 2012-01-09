Львівські чорнобильці відновлюють акції протесту

11 січня у Львові відбудеться перша попереджувальна акція львівських чорнобильців і підприємців, які вимагатимуть від влади виконання обіцянок, «які вона щедро роздавала чорнобильцям і підприємцям Львівщини, однак забула про їх виконання».

Про це повідомив УНІАН співголова ВГО «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

Як зазначив Р.СЕКЕЛА, протестна акція за участі представників ВГО «Вперед!», Львівської обласної організації «Діти Чорнобиля Львівщини» та ряду підприємницьких організацій області розпочнеться об 11.00 біля приміщення Львівської ОДА і проходитиме під гаслом: «Геть брехливу владу!».

«Влада цинічно не виконала свої обіцянки. Пообіцяла, лише для того, щоб ми припинили свої протестні акції і демонтували наметове містечко, і відразу ж забула про їх виконання. Тому у Львові було створено оргкомітет Опору з координації протестних акції чорнобильців та підприємців, до складу якого увійшли представники ряду громадських організацій з кількох областей України. Метою оргкомітету Опору буде координація спільних дій чорнобильських і підприємницьких організацій на теренах України з відстоювання раніше озвучених вимог чорнобильців та підприємців», - розповів Р.СЕКЕЛА.

Він наголосив, що на 11 січня заплановано першу попереджувальну акцію протесту під стінами Львівської ОДА, а далі аналогічні акції «хвилею пройдуть по інших містах України».

«Ми відновлюємо протестні акції, щоб влада не годувала нас пустопорожніми обіцянками. Новий Майдан розпочнеться з акцій чорнобильців і підприємців!», - наголосив Р.СЕКЕЛА.