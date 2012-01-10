Верховна Рада відмовилася ввести електронні соціальні картки для пільговиків

Верховна Рада України відмовилася запровадити електронні соціальні картки при наданні та отриманні пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про використання електронних соціальних карток при наданні та отриманні пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій», внесеного народними депутатами Валерієм КОНОВАЛЮКОМ (ПР), Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Народна партія) та Юрієм ГАЙДАЄВИМ (КПУ), проголосували лише 9 народних депутатів з 370, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося функціонування єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії (ЄДАРП), на основі якого буде створено Єдину інформаційно-аналітичну систему обліку та управління коштами соціальної сфери і запроваджено електронну соціальну картку, як єдиний державний стандартизований інструмент, що надає право на отримання соціальних послуг.

Соціальні картки, відповідно до законопроекту, мали бути трьох типів: електронне соціальне посвідчення; посвідчення соціального страхування; пенсійне посвідчення.

Передбачалося, що особи, які мають право на пільги, будуть мати тільки одну електронну соціальну картку, на якій буде міститися інформація про всі пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії, на які має право така особа.

Зазначені електронні соціальні картки мали видаватися місцевими соціальними службами за місцем проживання пільговика при реєстрації його в ЄДАРП. Зокрема, передбачалося, що електронні соціальні картки, залежно від типу картки, мали видавати місцеві відділення Пенсійного фонду України або органи праці та соціального захисту населення.

Фінансування робіт із виготовлення електронних соціальних карток повинно було здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету України.

Виготовлення, емісія, зарахування і виплата пенсій та установлених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, повинно було здійснюватися для одержувачів пенсій та установлених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, безоплатно.

Одержання установлених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, з використанням електронної соціальної картки, передбачалося здійснювати через термінальне обладнання, яке мало встановлюватися у надавачів послуг (товарів).