У 2012 році зросте розмір усіх соціальних виплат - Тігіпко

У 2012 році розмір усіх соціальних виплат зросте.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Зокрема він повідомив, що впродовж 2012 року розмір посадового окладу єдиної тарифної сітки буде збільшено 6 разів. Зокрема з 1 січня встановлено оклад на рівні 773 грн., з 1 квітня він підвищиться до 794 грн., з 1 липня – до 802 грн., з 1 вересня – 807 грн., з 1 жовтня – 823 грн., з 1 грудня – 839 грн. Загалом впродовж 2012 року оклад зросте на 25,5%.

Крім того, С.ТІГІПКО повідомив, що прожитковий мінімум для працездатних осіб впродовж 2012 року зросте на 12,9% до 1134 грн., для осіб, які втратили працездатність – на 10,5% до 884 грн. Крім того, для дітей віком до 6 років розмір прожиткового мінімуму у 2012 році зросте на 10,5% до 961 грн., а для дітей віком від 6 до 18 років – на 14,9%, до 1197 грн.

С.ТІГІПКО наголосив, що в разі можливості уряд буде вносити зміни до бюджету щодо ще більшого підвищення соціальних виплат. Зокрема, С.ТІГІПКО наголосив, що це може бути зроблено в разі досягнення домовленості про зменшення ціни на російський газ для України.