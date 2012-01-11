Розмір допомоги при народженні дитини цього року збільшиться на 10,5% - Тігіпко

Розмір допомоги при народженні дитини у поточному році збільшиться на 10,5%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики.

За словами віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, у державному бюджеті на 2012 рік передбачені витрати на виплату допомоги у розмірі 13,9 млрд. грн.

Він зазначив, що цього року на 10,5% підвищаться розміри допомоги при народженні: першої дитини - на 2 730 гривень (з 26 100 грн. до 28 830 грн.); другої дитини - на 5 460 гривень (з 52 200 грн. до 57 660 грн.), третьої і наступної дитини - на 10 920 грн. (з 104 400 грн. до 115 320 грн.).