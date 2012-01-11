Надходження до Пенсійного фонду в 2011 році зросли на 7,7% - до 197,635 млрд. грн.

За оперативними даними, до Пенсійного фонду України (ПФ) з усіх джерел фінансування в січні-грудні 2011 року надійшло 197 млрд. 635,1 млн. грн., що на 7,7%, або на 14 млрд. 069,1 млн. грн., більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Пенсійного фонду.

Згідно з повідомленням, власні надходження ПФ у 2011 році становили 139 млрд. 178,8 млн. грн., що на 16,6%, або на 9 млрд. 836,9 млн. грн. більше, ніж у 2010 році.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги в 2011 році становили 210 млрд. 805,5 млн. грн.

Станом на 1 січня 2012 року, середній розмір пенсійної виплати становить 1 246,34 грн., що на 94,41 грн. більше, ніж на 1 січня 2011 року.

На 1 січня 2012 року в Україні налічується 13 млн. 756,8 тис. пенсіонерів усіх категорій.