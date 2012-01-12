На виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам у 2012 р. спрямують 30,2 млрд. грн.

На виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам із дитинства і дітям-інвалідам, і тимчасової державної допомоги дітям у 2012 році спрямують 30,2 млрд. грн., що на 2,6 млрд. грн. більше, ніж минулого року.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів, така сума передбачена Держбюджетом на поточний рік.

Так, станом на 11 січня 2012 зазначена субвенція перерахована до місцевих бюджетів у сумі 2,3 млрд. грн., тобто 89,9% плану на січень.

Крім того, станом на 11 січня 2012 року на забезпечення виплати пенсій і допомоги відповідно до щомісячного розпису загального фонду держбюджету витрати програм Пенсійного фонду поточного року профінансовані в сумі 3,9 млрд. грн., що становить 88% планових призначень на січень поточного року.