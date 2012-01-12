Встановлено мінімальні розміри виплат з безробіття

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановив на 2012 рік мінімальні розміри виплат з безробіття.

Згідно з текстом постанови правління фонду (№ 297 від 16 грудня 2011 року), розміщеного на офіційному парламентському порталі, з 1 січня п.р. встановлюється мінімальний розмір допомоги з безробіття у розмірі 544 грн. для таких категорій:

осіб, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менш як 26 календарних тижнів (такі особи мають право на допомогу з безробіття без урахування страхового стажу);

осіб, з якими розірвано трудовий договір у разі: систематичного невиконання працівником своїх зобов`язань без поважних причин (у разі, якщо до нього вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення); прогулу без поважних причин; появи на роботі у нетверезому стані; крадіжки працівником майна власника, встановленої судом.

Мінімальна виплата з безробіття у розмірі 825 грн. з 1 січня передбачена для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців, що передували безробіттю, працювали на умовах повного або неповного робочого дня не менш як 26 календарних тижнів. Ця сума може бути переглянута протягом року, виходячи з економічної ситуації, розвитку ринку праці і динаміки зростання зарплати.