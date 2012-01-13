Донецькі чорнобильці відстоюватимуть свої пенсії у Європейському суді

Донецькі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини для відновлення колишніх розмірів своїх пенсій, встановлених у передбаченому законом судовому порядку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один із членів ініціативної групи протестуючих у Донецьку чорнобильців Володимир СУМАРОКОВ, який брав 12 січня участь у масовому зібранні ліквідаторів біля будівлі регіонального управління Пенсійного фонду.

За його словами, понід 200 чорнобильців зібралися разом, щоб з`ясувати фактичну ситуацію щодо виплат пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС і узгодити свої наміри щодо колективного звернення до Європейського суду з прав людини.

«У нас в Україні не виконуються ні норми «Чорнобильського закону», ані судові рішення, яких ніхто не скасовував. А норми «Чорнобильського закону» говорять про те, що у всіх випадках пенсія інвалідів-чорнобильців I групи не повинна бути нижчою десяти мінімальних пенсій за віком; інвалідів II групи – восьми мінімальних пенсій за віком і інвалідів III групи – шести мінімальних пенсій за віком», – сказав В.СУМАРОКОВ.

Однак, підкреслив чорнобилець, сьогодні пенсія ліквідаторів аварії нараховується, виходячи з розмірів колишньої заробітної плати. «Виявилося, що майже 90% інвалідів-чорнобильців з 1 січня фактично втратили свою пенсію», – заявив він.

При цьому В.СУМАРОКОВ зазначив, що шахтарі, які направлялися на ліквідацію аварії з вугільних підприємств, «не втратили у пенсіях», а ті, кого направляли від військкомату, – отримали в січні у кілька разів зменшену пенсію. «У багатьох ліквідовані довідки про первинне перебування на ЧАЕС, і люди не можуть відновити свою зарплату. Тому що вони у 1986-1987 роках були на станції, але по приїзду здали довідки про своє перебування на ЧАЕС, про заробітну плату, а через 3 роки ці довідки були ліквідовані. І зараз ми ці довідки фактично не можемо відновити ні через архів, ні через Міністерство оборони. Довідки збереглися у гірників, бо вони залишалися на шахтах», – пояснив чорнобилець.

При цьому він додав, що «усі ліквідатори тоді були в рівних умовах радіаційного зараження, а сьогодні отримують по-різному: або трохи більше 1 тис. грн., або більше 8 тис. грн».

«Ми почали працювати з юристами по зверненню до Європейського суду з прав людини, і, я сподіваюся, що до кінця місяця ми все-таки всі судові рішення, які сьогодні на руках у чорнобильців, вишлемо, і будемо чекати результату», – сказав В.СУМАРОКОВ.

Чорнобилець також підкреслив, що Конституційний суд України визнав конституційним тільки Закон про бюджет, однак ніде не сказано, що він скасував рішення судів щодо пенсій. «Та й Конституція України гарантує обов`язкове виконання рішень судів на всій території країни. Ніхто цю норму не скасовував», – заявив активіст.

Довідка УНІАН. У Донецьку чорнобильці з 14 листопада 2011 року пікетували Управління Пенсійного фонду в області, вимагаючи виплатити їм законні пенсії в повному обсязі.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту біля облуправління ПФУ через загрозу теракту.

27 листопада співробітники МНС у супроводі міліції згідно з рішенням суду про заборону акції без попередження демонтували намети, в яких голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни у місті Родинське.

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий, розрахований на 60 осіб.

Уночі 1 грудня Донецький окружний адмінсуд знову виніс ухвалу про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію.

11 грудня за підсумками переговорів велика частина чорнобильців погодилася на запропоновані умови влади припинити акцію, отримавши гарантію виплати пенсій у повному розмірі за листопад і грудень 2011 року. Вони добровільно демонтували свої намети.

Разом із тим група чорнобильців не погодилася на запропоновану владою компенсацію пенсій. Їхній намет демонтували силоміць.

Конституційний Суд України 26 грудня 2011 року прийняв рішення у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Зокрема, КС визначив, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат у відповідності до фінансових можливостей держави. КС визнав конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим із військової служби.

Опозиційні народні депутати, які були присутні під час оголошення рішення КС, вигукували: «Ганьба!».

Нагадаємо, стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження складу і обсягу існуючих прав і свобод».