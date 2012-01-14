«Перед Україною не стоїть питання про входження в єврозону» – Азаров

Перед Україною не стоїть питання входження у єврозону, головним є наближення в нашій країні умов життя громадян до тих стандартів, які існують зараз у Євросоюзі.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час спілкування з користувачами Facebook, повідомляє офіційний сайт Партії регіонів.

«Перед Україною не стоїть питання про входження в єврозону», – зауважив голова уряду.

«Що ж стосується європейської інтеграції, то, перш за все, мається на увазі наближення України до тих стандартів життя людей, які існують зараз у ЄС. І криза, яка зараз має місце у ЄС, на мій погляд, пов`язана не з інтеграцією країн в ЄС, а навпаки – з недостатньою інтегрованістю, особливо, бюджетних фіскальних систем держав, що входять в ЄС», - пояснив М.АЗАРОВ.

Він висловив переконання, що 50 років існування Європейського Союзу показали його ефективність як форми економічної і політичної інтеграції цілого ряду країн.

«Криза лише тільки розкрила ті проблеми, які необхідно вирішити, щоб ця форма інтеграції була більш ефективною», - заявив М.АЗАРОВ.