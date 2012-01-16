Путін заявляє, що рівень життя у Росії вже вищий, ніж у кращі роки СРСР

Москва. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що рівень життя у сучасній Росії вже вищий, ніж у найблагополучніші роки СРСР.

Про це він написав у своїй програмній статті, розміщеній на його передвиборному сайті www.putin2012.ru

«Росія сьогодні за основними параметрами економічного і соціального розвитку – вийшла з глибокого спаду, який настав після краху тоталітарної моделі соціалізму і розпаду Радянського Союзу, що стався опісля. Незважаючи на кризу 2008-2009 років, яка «відняв» з наших зусиль цілих два роки, ми досягли і подолали показники рівня життя найблагополучніших років СРСР», - зазначається у статті.

На думку В.ПУТІНА, тривалість життя в Росії вже вища, ніж у Радянському Союзі в 1990-1991 роках.

Також наголошується, що порівняно з 90-ми роками бідність сьогодні в РФ скоротилася більш ніж в 2,5 разу. Практично залишилися у минулому «зони застійної бідності», коли у великих містах дієздатні і активні люди не могли знайти роботу або ж їм місяцями не платили зарплату.

«Згідно з незалежним дослідженням, реальні доходи чотирьох з п`яти росіян перевищують рівень 1989 року – «піку» розвитку СРСР, після якого розпочалося падіння і разбалансування всього соціально-економічного організму країни. Понад 80% російських сімей сьогодні мають вищий рівень споживання, ніж середній рівень споживання радянської сім`ї. Забезпеченість побутовою технікою зросла в півтора рази – до рівня розвинених країн. У кожної другої сім`ї є автомобіль – зростання утричі. Значно поліпшилися і житлові умови. Не лише середньостатистичний громадянин Росії, а й наші пенсіонери зараз споживають основних продуктів харчування більше, ніж в 1990-му», - повідомляється у статті В.ПУТІНА.

За його словами, у Росії за останні 10 років сформувався значний прошарок людей, яких на Заході відносять до середнього класу. Це люди з доходами, які дозволяють в досить широких межах обирати – витратити чи зберегти, що купити і як саме відпочивати. Вони можуть обирати таку роботу, яка їм подобається, у них є певні накопичення.

«Середній клас – це люди, які можуть обирати політику. У них, як правило, рівень освіти такий, що дозволяє усвідомлено ставитися до кандидатів, а не «голосувати серцем». Словом, середній клас почав реально формулювати свої запити у різних напрямах», - вважає він.

В.ПУТІН відзначає, що в 1998 році середній клас становив від 5% до 10% населення – менше, ніж у пізньому СРСР. Зараз середній клас за різними оцінками становить від 20% до 30% населення. Це люди, доходи яких більш ніж утричі перевищують середній заробіток 1990 року, заявив він.

В.ПУТІН відзначає, що підвищення добробуту в минулому десятилітті багато в чому відбувалося за рахунок дій держави, зокрема за рахунок наведення ладу в розподілі природної ренти.

«Нафтові доходи ми використовували для зростання доходів населення, для того, щоб витягнути мільйони людей з убогості. А також – щоб мати національні заощадження на випадок криз і катаклізмів. Сьогодні цей потенціал «сировинної економіки» вичерпується, а головне – не має стратегічних перспектив», - упевнений він.