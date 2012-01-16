Фінпідтримка уряду при народженні дитини буде довготривалою, запевняє Азаров

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє, що фінансова підтримка з боку уряду при народженні дитини буде довготривалою.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Фейсбук, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

М.АЗАРОВ нагадав, що у 2012 році одноразова допомога при народженні дитини буде збільшена.

«При народженні першої дитини допомога збільшиться на 2 тис. 700 грн. і складе 28 тис. 830 грн. При народженні другої дитини допомога збільшиться на 5 тис. 460 грн. і складе 57 тис. 660 грн. При народженні третьої дитини допомога збільшиться на 10 тис. 920 грн. і складе 115 тис. 320 грн.», - відзначив М.АЗАРОВ.

«Таким чином, ця допомога дозволить нашим жінкам народжувати більше, і гроші ці є хорошою підмогою для сім`ї. Уряд і далі буде підтримувати політику щодо збільшення народжуваності», - запевнив прем’єр-міністр.

При цьому М.АЗАРОВ зауважив, що після глибокого демографічного спаду на початку 1990-х років «у нас підуть роки для відновлення нормальної демографічної ситуації». «Тому ця політика буде довготривалою», - сказав він.