В Україні на 10 робочих місць - 84 особи. Зросла кількість зареєстрованих безробітних

В Україні в грудні 2011 року на 10 робочих місць претендували 84 особи (на 1 січня 2011 р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

При цьому кількість українців, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 січня 2012 року становила 501,4 тис. осіб, що на 14,1% більше, ніж на 1 грудня 2011 року.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 січня 2012 року становила 59,3 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).

Повідомляють також, що в Україні у грудні 2011 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла порівняно з листопадом на 16,9%, або на 69,7 тис. осіб, і на 1 грудня становила 482,8 тис. осіб. У січні-грудні минулого року рівень безробіття у цілому скоротився на 11,4% (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття у цілому по Україні на 1 січня 2012 року становив 1,8% загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 січня п.р. отримували допомогу з безробіття, становила 365,3 тис. осіб, що на 22,4%, або на 66,9 тис. осіб, більше порівняно з даними на 1 грудня 2011 року.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 січня 2012 р. становила 879 грн., що на 34 грн. більше, ніж на 1 грудня 2011 року.