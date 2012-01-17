В Україні кожен 4 міліціонер готовий звільнитися через соціальні негаразди - анкетування

В Україні через соціальні негаразди кожен 4 співробітник міліції готовий звільнитися з органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на колегії МВС за підсумками діяльності органів внутрішніх справ в 2011 році повідомив міністр МВС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

«За результатами анонімного анкетування 8 з 10 співробітників міліції стверджують про неможливість забезпечити елементарні життєві потреби, одна третина скаржиться на неналежні умови проживання, із-за соціальних негараздів кожен 4 міліціонері готовий звільнитися з органів внутрішніх справ», - сказав міністр, зауваживши, що в минулому році незважаючи на величезні потреби забезпечення житлом не виділялися кошти на будівництво.

В той же час міністр зауважив, що в цьому році МВС відшукало можливість для підвищення заробітних плат, зокрема мінімальна зарплата співробітника міліції зросте з 1450 грн. до 1600. Водночас, міністр зауважив, що на його переконання, головною складовою успіху в роботі правоохоронних органів є робота з кадрами, зокрема позитивна мотивація праці – бажання боротися зі злочинністю, наявність гідної зарплати, соціальних гарантій, професійна підготовка.