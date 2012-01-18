Чорнобильцям стали платити менше. Донеччина звернеться до Кабміну

У Донецькій області підготували лист до Кабінету міністрів України із пропозиціями щодо врегулювання пенсійних виплат ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, які зараз стали отримувати значно зменшену суму щомісячної пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Він зазначив, що в питаннях пенсійного забезпечення чорнобильців «доведеться ще дуже багато попрацювати, ...в тому числі, і над поліпшенням умов виплати їм пенсій».

За словами А.ШИШАЦЬКОГО, така категорія чорнобильців, як колишні солдати строкової служби і переселенці, яких у Донецькому регіоні проживає сьогодні більше 2 тисяч, після змін у нарахуванні їм пенсій, «значно втратили» у своєму матеріальному забезпеченні.

Водночас, голова ОДА констатував, що пенсійне забезпечення іншої категорії чорнобильців, яких в області близько 6 тис. осіб, «значно виросло».

«Тим не менше, ми повинні пам`ятати про усіх наших громадян. Тому від імені Пенсійного фонду за моїм підписом ми підготували відповідний лист до Кабінету міністрів з пропозиціями щодо врегулювання виплат цим категоріям громадян», – сказав А.ШИШАЦЬКИЙ, висловивши надію на швидке вирішення даної проблеми.

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