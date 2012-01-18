Уряд змінив склад правління Пенсійного фонду

Кабінет міністрів змінив склад правління Пенсійного фонду (ПФ).

Згідно з урядовою постановою № 18 від 18 січня 2012 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну, до складу правління введено: першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГУ, голову Всеукраїнської громадської організації «Ліга професіоналів» Василя ПОДДУБНОГО, народного депутата Валерія СУШКЕВИЧА.

Крім того, з складу правління ПФ виведено заступників голови правління ПФ Валентина КОРОНЕВСЬКОГО і Євгена МАКСИМЧУКА, а також представників Мінсоцполітики Віталія МУЩИНІНА.

Нагадаємо, склад правління Пенсійного фонду затверджено урядовою постановою № 660 від 28 липня 2010 року. До його складу входять 17 членів, зокрема голова правління ПФ Борис ЗАЙЧУК.

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