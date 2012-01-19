Харківські чорнобильці створили нову всеукраїнську громадську організацію

У Харкові створено нову всеукраїнську чорнобильську громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ініціативної групи, чорнобилець Володимир ПРОСКУРІН.

Він зауважив, що 16 січня нова чорнобильська організація відповідним чином була оформлена та офіційно зареєстрована.

За словами В.ПРОСКУРІНА, «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля», яке створене «для ефективно відстоювання інтересів ліквідаторів», буде альтернативною існуючому об’єднанню «Союз Чорнобиль України».

В.ПРОСКУРІН підкреслив, що на вчорашньому засіданні ради обласної організації «Союз Чорнобиль України» він публічно висловив недовіру президентові цієї організації Юрію АНДРЕЄВУ та склав з себе повноваження заступника голови харківської міської організації «Союз Чорнобиль України».