Кадровий облік і програма 1С не є базами персональних даних - експерт

Кадровий облік і програма 1С не є базами персональних даних у контексті закону про захист персональних даних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила радник юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери» Оксана ВОЙНАРОВСЬКА.

«І до роз`яснення Держслужби (з питань захисту персональних даних - УНІАН) і після роз`яснення можна говорити, що кадровий облік у паперовому вигляді і 1С програма не є базами персональних даних у розумінні закону, і не повинні захищатися законом. Відповідно, не повинна наступати відповідальність за порушення», - зазначила юрист.

Крім того, юристи очікують у найближчому майбутньому появи судових позовів українців до власників баз персональних даних у зв`язку з порушенням їх прав на захист такої інформації.