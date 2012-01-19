Середня зарплата в Польщі зросла до 1200 доларів

Варшава. Середня заробітна плата в секторі підприємств у Польщі в грудні 2011 року збільшилася в річному виразі на 4,4% - до 4,015 тис. злотих (1 дол. = 3,4 злот.).

Про це УНІАН повідомило Головне управління статистики Польщі (GUS).

За його даними, до листопада минулого року середні зарплати збільшилися на 9%.

Аналітики прогнозували 4,4% річного і 8,5% місячного зростання зарплат в останньому місяці минулого року.

GUS також повідомив, що в секторі підприємств в грудні працювало 5,5 млн. чоловік, що на 2,3% більше, ніж в грудні 2010 року, але на 0,2% менше, ніж у листопаді.

Експерти прогнозували зростання на 2,4% і падіння на 0,1% відповідно.

В той же час, як повідомляє польська Gazeta Wyborcza (GW), грудень став другим місяцем поспіль, коли реальна зарплата поляків зменшилася через вищу інфляцію в країні.

Видання нагадало, що споживчі ціни в останньому місяці року зросли на 4,6%.

За даними газети, в третьому кварталі минулого року серед 16 воєводств Польщі (аналог українських областей) зростання цін перевищувало зростання зарплат у 4 із них.

В одному воєводстві рівень інфляції дорівнював зростанню зарплат.

У 3-му кварталі, за даними GW, найвища зарплата була зафіксована в столичному Мазовецькому воєводстві - 4,4 тис. злотих, а найнижча - на сході країни: близько 3 тис. злотих.

Як повідомляв УНІАН, минулого року середня зарплата в Польщі в секторі підприємств, яка в січні 2011 року становила 3,4 тис. злотих, щомісячно збільшувалася в річному виразі від 4% до 5,9%.

Мінімальна місячна зарплата в країні, яку зобов`язані платити працедавці співробітникам, після зростання на 3% в 2010 році минулого року виросла на 5% - до майже 1,4 тис. злотих.

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