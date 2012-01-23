Путін хоче з 2013 року запровадити екзамен з російської мови та історії РФ для мігрантів

Кандидат у Президенти Росії, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН виступає за впровадження з 2013 року обов`язкового екзамену з російської мови та історії РФ для мігрантів.

Про це йдеться в його авторській статті «Росія: національне питання», розміщеній у сьогоднішньому номері «Независимой газеты».

«Нам важливо, щоб мігранти могли нормально адаптуватися в суспільстві. Так, власне, елементарною вимогою до людей, бажаючих жити і працювати в Росії, є їх готовність освоїти наші культуру і мову. З наступного року необхідно зробити обов`язковим для набуття або продовження міграційного статусу екзамен з російської мови, з історії Росії і російській літературі, з основ нашої держави і права», - заявив В.ПУТІН.

Він переконаний, що Росія, як і інші цивілізовані країни, готова сформувати і надати мігрантам відповідні освітні програми. У ряді випадків потрібне обов`язкове додаткове професійне навчання за рахунок роботодавців, вважає він.

В.ПУТІН зазначив, що сьогодні громадян Росії серйозно хвилює багато витрат, пов`язаних з масовою міграцією, – як зовнішньою, так і внутрішньоросійською. На його думку, тісна інтеграція на пострадянському просторі може стати реальною альтернативою неконтрольованим міграційним потокам.

«Об`єктивні причини масової міграції – гігантська нерівність у розвитку та умовах існування. Зрозуміло, що логічним способом якщо не ліквідації, то хоча б мінімізації міграційних потоків, було б скорочення такої нерівності. Проте немає ніяких об`єктивних перешкод для того, щоб реалізувати цю логіку в нас, на нашому історичному просторі. І одне з найважливіших завдань євразійської інтеграції – створити для народів, мільйонів людей на цьому просторі можливість гідно жити і розвиватися», - наголошується в статті.

В.ПУТІН зазначив, що влада РФ розуміє, що не від хорошого життя люди виїжджають «за тридев`ять земель і часто далеко не в цивілізованих умовах заробляють собі і своїй сім`ї можливість людського існування».

«Завдання євразійської інтеграції – це ключовий інструмент, завдяки якому можна ввести міграційні потоки в нормальне русло. По суті, з одного боку, направити мігрантів туди, де вони найменшою мірою викликатимуть соціальну напругу. А з другого – щоб люди в своїх рідних місцях, на своїй малій батьківщині могли почуватися нормально і комфортно», - підкреслив він.

Прем`єр РФ вважає, що треба дати можливість людям працювати і нормально жити в себе вдома, можливість, якої вони зараз багато в чому позбавлені.

При цьому він підкреслив, що той, хто приїжджає в регіони з іншими культурними, історичними традиціями, має з повагою ставитися до місцевих звичаїв.

«До звичаїв російського і всіх інших народів Росії. Будь-яка інша – неадекватна, агресивна, таке, що викликає, неповагу – поведінка має зустрічати відповідну законну, але жорстку відповідь, і насамперед з боку органів влади, які сьогодні часто просто не діють», - підкреслив В.ПУТІН.

Зокрема, на його думку, необхідно ввести кримінальну відповідальність за порушення міграційних правил і норм реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2011 року Держдума Росії прийняла в першому читанні закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ», який регламентує обов`язкове знання російської мови для іноземних трудових мігрантів.

Згідно із пропонованими поправками в чинний закон, мігранти, що приїжджають у Росію на роботу в сферах ЖКГ, торгівлі і побутового обслуговування, мають документально підтверджувати знання російської мови.

23 листопада керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ заявив, що громадяни України, які приїжджають працювати в Росію, будуть зобов`язані документально підтвердити знання російської мови.

За даними Федеральної міграційної служби, в Росію приїжджає не меншого 1 млн. трудових мігрантів з України.