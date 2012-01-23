Янукович заявляє, що вимагатиме від уряду забезпечення соціальних прав людей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагатиме від уряду першочергової уваги до забезпечення соціальних і економічних прав громадян нашої держави.

Як повідомили УНІАНу прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України.

«Завдання всієї української влади - щоб у 2012 році кожен українець відчув ефективність та результативність наших дій… Необхідно підвищувати виплати малозабезпеченим», - сказав глава держави.

Він підкреслив, що адресні доплати отримають цього року вчителі, лікарі, працівники культури, пенсіонери, малозахищені верстви населення.

«Переконаний, що без твердих гарантій соціального захисту наших громадян жодні модернізаційні проекти не досягнуть успіху», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент висловив переконання, що ефективні і продумані соціальні реформи, без надмірного бюрократичного запалу і «кавалерійських наскоків» є однією з головних цілей державної політики.

«Надійне забезпечення захисту соціальних прав громадян України сприятиме посиленню добробуту, впровадженню нових стандартів якості життя українців», - зазначив глава держави.

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