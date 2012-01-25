Чергова хвиля протестних акцій чорнобильців: ситуація в регіонах

У Харкові близько 70 чорнобильців проводять акцію протесту з вимогою відставки заступника голови облдержадміністрації з соціальних питань Ігоря ШУРМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, ліквідатори зібралися на площі Свободи навпроти Будинку рад.

За словами одного з організаторів акції, чорнобильця Володимира ПРОСКУРІНА, учасники пікету обурені зневажливим ставленням І.ШУРМИ до їхніх проблем і вважають, що заступник губернатора особисто має відношення до «репресій проти чорнобильців».

«Ми вимагаємо відставки Ігоря ШУРМИ, тому що вважаємо, що він причетний до того безчинства, яке коїться стосовно чорнобильців», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Він припустив, що за вказівки І.ШУРМИ до медичних документів ліквідаторів безперешкодно мають доступ працівники міліції, після чого «на чорнобильців фабрикуються кримінальні справи».

За словами В.ПРОСКУРІНА, чорнобильці також вимагають «припинити сваволю і репресії» та виконувати чорнобильські закони, незважаючи на те, чи ліквідатор звертався задля цього до судових органів.

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У Харкові ліквідатори аварії на Чорнобильскій АЕС розпочали безстрокову акцію протесту з вимогою виконання Закону «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів акції, чорнобилець Володимир ПРОСКУРІН, ліквідатори мають намір виходити на площу Свободи щоденно, поки «не буде позитивних зрушень».

В.ПРОСКУРІН нагадав, що учасники акції також наполягають на відставці заступника голови Харківської облдержадміністрацїі із соціальних питань Ігоря ШУРМИ, за потуранням «якого відбувається фабрикування кримінальних справ проти харківських чорнобильців».

«Ми будемо протестувати, будемо піднімати людей і звертатися до всіх депутатів усіх рівнів з проханням підтримати чорнобильців», - наголосив В.ПРОСКУРІН.

За його словами, наступний виступ активістів харківських чорнобильських організацій розпочнеться завтра о 10.00 на площі Свободи перед Будинком рад.