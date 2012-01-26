КС пояснив, чим керуватися під час розгляду справ про соцвиплати

Суди під час розгляду справ про соціальні виплати можуть керуватися як законами України, так і нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні Конституційного Суду за поданням Пенсійного фонду України, яке було оприлюднене сьогодні.

«...Суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема, принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень і у спосіб, передбачений Конституцією і законами України, зокрема нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у межах його компетенції на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік й інших законів України», - йдеться у рішенні КС.

КС також визначив, що державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії можуть бути визначені як законами України, так іншими нормативними правовими актами, зокрема, актами Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, КС 26 грудня ухвалив рішення про те, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат відповідно до фінансових можливостей держави. Зокрема, КС визначив конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим з військової служби.