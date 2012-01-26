Кабмін пропонує позбавити виплат матерів-одиначок, чий дохід перевищує середню зарплату

Міністерство соціальної політики України підготувало законопроект, за яким частина матерів, які виховують дітей без батька, можуть позбутися державної допомоги. Зокрема, виплат на дитину можуть позбутися ті матері-одиначки, чий дохід перевищує середню заробітну плату.

Про це розповіла Надія РЯЗАНОВА, заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики, в інтерв`ю Weekly.ua.

За словами Н.РЯЗАНОВОЇ, необхідність внесення змін до чинного законодавства викликана тим, що за останні десять років одиноких матерів в Україні стало більше майже у 20 разів, і чиновники вважають, що, як мінімум, половина з них – фіктивні.

У Мінсоцполітики вважають, що прийняття закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» в новій редакції відсіє близько 6-7% матерів-одинаків, які сьогодні одержують допомогу від держави.

«Ми хочемо підвищити максимальний розмір допомоги до 60% прожиткового мінімуму, і зробити так, щоб допомогу одержували сім`ї, які справді цього потребують, а не ті, хто приїжджає в Соцзабез за допомогою на BMW і в норкових шубах. У нас в Печерському районі столиці таких багато», - говорить Н.РЯЗАНОВА.

Водночас, від ініціативи профільного віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА – перевіряти, чи є в одинокої матері дорога машина або породиста тварина - в міністерстві відхрещуються, і кажуть, що діятимуть цивілізованіше.

За інформацією журналу, у 2003 році в Україні було 27 тис. офіційно зареєстрованих одиноких матерів. До кінця 2011 року - вже 576 тис. Одинокі матері одержують державну допомогу 640 тис. дітей.

Сума державної допомоги залежить від віку дитини і доходів мами. Допомогу в розмірі 50% прожиткового мінімуму одержують матері з низьким рівнем доходів. Всі решта – у розмірі 30% прожиткового мінімуму. В абсолютних цифрах це має такий вигляд: наприкінці 2011 року на дітей до 6 років держава виплачувала від 260 грн. до 435 грн., на дітей 6-18 років – від 312 грн. до 521 грн.