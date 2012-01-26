Нова хвиля акцій протесту: у лютому-березні пройдуть у Харкові і Дніпропетровську

Підприємці мають намір 23 лютого провести акцію протесту в Харкові та впродовж березня - в Дніпропетровську.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив член координаційної ради Асамблеї малого і середнього бізнесу України Ігор ГУРНЯК.

«Сьогодні акція була в Києві. Ми вирішили, що дві наступні будуть в Харкові та Дніпропетровську, тому що там вони потрібніші», - сказав він.

«Ми в цьому місті (Харкові - УНІАН) можемо провести спільну велику акцію з вимогою відновлення конституційного ладу», - наголосив І.ГУРНЯК, кажучи про вимоги протестувальників. Однією з основних їхніх вимог, відзначає він, є ухвалення законів, які не суперечать Конституції України.

В Україні втрачені можливості для розвитку самоорганізації населення.

За словами координатора громадського руху «Вільний простір» Олександра СУПРУНЮКА, підприємці мають намір створити єдиний координаційний центр з підготовки акцій протесту.

Крім того, відзначив О.СУПРУНЮК, підприємці мають намір провести на початку березня 2012 року всеукраїнське віче, на яке закликають громадські організації делегувати своїх представників.