КСУ "застрахував" депутатів і чиновників від публічної інформації

Вибори все більше дають про себе знати як в економічній, так і політичній сферах. Влада, готуючись, робить все можливе, аби досягти основної мети - виграти. Головним помічником у боротьбі за голоси електорату є законодавство, яке останнім часом особливо «реформується». А потім всі «реформаторські» тенденції, які спливають на поверхню, підкріплюються рішеннями судів вищої інстанції, які давно «приборкані» правлячою командою. Так було і в ситуації з соцгарантіями, виплата яких підпорядкована рішенням Кабміну, або як зараз прийнято офіційно говорити - буде здійснюватися згідно з фінансовими можливостями держави. Цей пункт закону про бюджет на 2012 рік, який викликав бурю протесту з боку суспільства, зовсім не стривожив Конституційний Суд. Він погодився з тим, що Кабмін одноосібно має право приймати рішення за зобов`язаннями держави щодо соціальних стандартів та пільг. Тобто, в ручному режимі Микола Азаров буде реалізовувати соціальну політику в Україні. А не Верховна Рада і Конституція, на якій мають ґрунтуватися всі законодавчі акти в країні. При цьому рядового українця позбавили можливості оскаржувати порушення його прав у суді. Та й чому дивуватися, якщо КС в одну мить повернув країну в 1996 рік, надавши можливість президенту сидіти в кріслі три терміни... Хіба можна з цим порівняти такі «невинні пустощі» як скорочення соцвиплат, адже влада себе до виборів страхує.

Те саме вона зробила і в плані відкритості та прозорості своїх дій, що суперечить заявам про активізацію боротьби з корупцією. Зокрема, 9 травня 2011 року набуде чинності Закон "Про доступ до публічної інформації", він нібито був спрямований на забезпечення інформаційних прав громадян. Виписані в ньому пояснення щодо «публічної інформації» говорять про те, що до неї належать практично всі дані і документи, які знаходяться в органів державної влади та місцевого самоврядування. Втішені такими «світлими» вчинками влади, навіть не помітили, що в правилах доступу до публікації інформації не зазначено, як саме і де вона повинна бути оприлюднена. Тепер тільки стало зрозуміло, навіщо така лазівка була надана. Для обраних… Хіба ж може сподобатися «відкритим» чиновникам, які «не мають» жодного стосунку до корупції, публікація в ЗМІ інформації про їхнє особисте життя, про витрати на відпочинок і дозвілля, про те, скільки коштують їхні машини, будинки, яхти, туфлі. Та ще й перед виборами і без їхньої згоди. Тепер чиновники і депутати можуть не хвилюватися. Конституційний Суд став на їхній захист. Він встановив, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням у її особисте і сімейне життя і допускається виключно у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Рішенням КС визнано, що конфіденційною вважається «інформація про особисте та сімейне життя людини, будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставинах, подіях, пов`язаних з людиною і членами його сім`ї».

Суд мотивував своє рішення тим, що положення частини 1 статті 32 і частини 3 статті 34 Конституції знаходяться у взаємозв`язку і передбачають як неприпустимість порушення права людини на недоторканність свого приватного і сімейного життя, так і право людини на вільний збір, зберігання, використання та поширення інформації.

А підставами для втручання в особисте життя є: згода людини на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації щодо нього, а також, в разі відсутності такої згоди, - тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту.

Тобто, відтепер заявлена владою прозорість і доступність знешкоджені. Причому не її рішенням українці позбулися права знати все і вся, а руками правосуддя. При цьому мотивацією внести корективи не в законодавство, а в принцип його реалізації, стало звернення Жашківської райради. Це вона «заплуталася» в законодавчому механізмі. Тепер їй все доступно розтлумачено...

Як зазначає Ольга Спектор, директор ТОВ «Юридична контора Спектор», «рішення Конституційного Суду передбачає нерозкриття інформації виключно про сімейне та особисте життя особи. Але дані про доходи посадових осіб не належать до їх особистої та сімейної інформації, і не можуть визнаватися конфіденційними. Таким чином, рішення не позбавляє посадових осіб обов`язку публікувати декларації про свої доходи. Рішення Конституційного Суду України, по суті, не внесло якихось нововведень, тому прийняття такого рішення ніяк не повинно вплинути на боротьбу з корупцією. Цим рішенням КСУ лише узаконив визначення конфіденційної інформації про особисте та сімейне життя особи, чим фактично просто полегшив роботу юристів під час захисту порушених прав громадян на таємницю їх особистого і сімейного життя.

Також рішення розкриває поняття інформації про сімейне та особисте життя особи, в тому числі і посадової, в розрізі не тільки національного законодавства, але й з урахуванням міжнародних норм і Резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи, що спростовує думку про суперечність рішення європейському праву».

У Центрі політико-правових реформ вважають, що своїм рішенням Конституційний Суд дозволив владі саджати журналістів і громадських активістів за розповсюдження інформації про політиків і чиновників. «Тепер журналістам та іншим бажаючим за оприлюднення інформації про політиків і чиновників, що прямо не передбачено законом, може загрожувати покарання за статтею 182 Кримінального кодексу «Порушення недоторканності приватного життя». За це передбачено покарання від штрафу до п`яти років ув`язнення. Внаслідок прийняття такого рішення для громадськості може бути закритий доступ до інформації, наприклад, щодо судимостей, дисциплінарних стягнень, отримання спеціальної освіти і родинних зв`язків чиновників усіх рівнів. Адже всі перераховані дані підпадають під визначення особистого і сімейного життя. Крім того, завдяки такому рішенню, можна буде завести кримінальну справу проти журналістів, які займалися розслідуванням ситуації з Межигір`ям або пільгами конкретних народних депутатів. Оскільки представники ЗМІ оприлюднили «конфіденційну», згідно з тлумаченням Конституційного Суду, інформацію про посадову особу», - підкреслюють експерти ЦППР.

«У свою чергу, органи влади отримали підставу відмовляти громадянам у доступі до інформації про політиків і чиновників. Відкритою буде лише та інформація, яка стосується виконання ними функцій держави, надання якої передбачено законом. У цьому рішенні Конституційний Суд проігнорував позицію Європейського суду з прав людини, що право на недоторканність приватного життя у політиків та інших посадових осіб є вужчим, ніж у звичайної людини. Не може бути таємницею інформація, коли над правом суспільства знати об`єктивно переважає право чиновника зберегти в таємниці певні факти про себе.

Таким чином, Конституційний Суд створив умови для розвитку корупції, позбавив суспільство ефективних механізмів контролю влади», - зазначають у прес-службі Центру політико-правових реформ.

Тобто, КС, судячи з прийнятого рішення, фактично перетворився в управління у справах Конституції Адміністрації Президента. Його вердикти остаточно позбавляють суди довіри громадян, тим самим, засвідчуючи, що Україна все більше віддаляється від такого поняття як правова держава.

І остання рішення КС - суди під час розгляду справ про соціальні виплати можуть керуватися як законами України, так і нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів. Тобто, ще раз КС підтвердив, що державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії можуть бути визначені як законами України, так іншими нормативними правовими актами, зокрема, актами Кабінету Міністрів. Тепер Пенсійному фонду надана можливість оскаржувати раніше програні пільговикам - ветеранам війни, афганцям і чорнобильцям - справи в судах, а Кабміну - «різати» соцвиплати на свій розсуд.

Останню надію на захист своїх прав в особі головної інстанції української Феміди - Конституційного суду - українці втратили...

Олена Бистрицька (УНІАН)