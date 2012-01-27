Останні рішення КС легалізують антисоціальну політику влади - В’язівський

Останні рішення Конституційного Суду України, які дозволяють уряду визначати та зменшувати розміри соціальних виплат під приводом відсутності коштів, легалізують цинічну антисоціальну політику теперішньої влади.

Про це заявив народний депутат від «Нашої України», секретар парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, повідомляють у прес-службі партії.

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«Окрім того, Конституційний Суд фактично позбавив громадян можливості на отримання від держави своїх законних виплат через суд, надавши суддям право, а фактично вказівку керуватися при винесені таких рішень підзаконними актами Кабміну, а не законами, в яких чітко встановлені розміри соціальних виплат», - наголосив депутат.

Він зауважив, що такі рішення Конституційного Суду є політично заангажованими, суперечать 22 статті Конституції та створюють небезпечний прецедент для подальшого брутального порушення соціальних прав громадян режимом Партії регіонів.

«Адже якщо КС з такою легкістю вирішив, що обмеження виплат соціально вразливим категоріям громадян відповідає Конституції, то позбавлення громадян прав на безкоштовну освіту, медицину та наступ на інші права – це лише питання часу», - зауважив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

«Соціально несправедливі рішення влади вже змусили чорнобильців та інші групи громадян виходити на вулиці і вимагати захисту своїх прав. Тепер, завдяки рішенням КС, ці люди не матимуть навіть можливості оскаржити дії влади, яка нахабно відмовляється від виконання соціальних зобов’язань. При цьому влада не лише незаконно перестала виконувати рішення судів, ухвалені раніше на користь чорнобильців, а ще й розпочала репресії по відношенню до чорнобильців із залученням прокуратури, міліції й фінансової інспекції», - обурюється політик.

На думку В.В’ЯЗІВСЬКОГО, якби нинішня влада під час виборчої компанії попередила громадян, що покращенням їх життя розуміє саме таким чином – ця влада не отримала мандату довіри в жодному регіоні країни.

Як повідомляв УНІАН, КС 26 грудня 2011 року ухвалив рішення про те, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат відповідно до фінансових можливостей держави.

Зокрема, КС визначив конституційним пункт 4 завершальних положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим із військової служби.

26 січня, Конституційний Суд обнародував рішення, прийняте за поданням Пенсійного фонду України щодо соціальних виплат.

Згідно з цим рішенням, суди при розгляді справ про соціальні виплати можуть керуватися як законами України, так і нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України.

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