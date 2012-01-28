У Києві невідомі замінили замки в офісі Всеукраїнської асоціації пенсіонерів

У Києві невідомі замінили вхідні замки у дверях офісу Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м.Києві, 26 січня близько 19.00 до Подільського райуправління міліції звернувся голова Всеукраїнської асоціації пенсіонерів з повідомленням про те, що невідомі замінили замки в офісі організації.

Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановила, що зазначена організація орендує приміщення у балансоутримувача. У 2011 році між орендарем і балансоутримувачем виникло непорозуміння щодо терміну оренди приміщення. Як з’ясовано, зараз триває судовий розгляд відповідної справи у районному господарському суді.

"За місцем розташування приміщення порушень громадського порядку не зафіксовано. За повідомленням заявника проводиться дослідча перевірка. За її результатами буде прийняте процесуальне рішення", - йдеться у повідомленні.