Мінсоцполітики пропонує ввести пенсійний збір з операцій із офшорними компаніями

Міністерство соціальної політики України ініціює введення пенсійного збору у розмірі 12% від бази оподаткування з операцій із офшорними компаніями.

Текст відповідного законопроекту «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» (щодо пенсійного збору з операцій із офшорними юрисдикціями) розміщено на офіційному сайті міністерства.

Документом визначається об`єкт оподаткування: перерахування коштів нерезиденту, зареєстрованому в офшорній зоні; виконання зобов`язань не в грошовій формі перед нерезидентом, зареєстрованим в офшорній зоні; перехід майнових прав до нерезидента, зареєстрованого в офшорі.

Перелік офшорних зон для сплати збору складає Кабінет міністрів. Грошові кошти, що перераховуються держорганами згідно із міжнародними зобов`язаннями, не є базою оподаткування.

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