Бельгія паралізована через загальний страйк

Брюссель. Сьогодні в Бельгії проходить загальний страйк проти заходів з економії державного бюджету.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, країна практично повністю паралізована.

Сьогодні повністю заблоковано рух залізничного транспорту, не працюють також швидкісні потяги Thalys та Eurostar, які поєднують Бельгію з Нідерландами, Німеччиною, Францією та Великою Британією.

Повністю закрито через страйк аеропорт Шарлеруа, а в аеропорту Брюсселя скасовано ряд рейсів, частина рейсів відбувається із затримкою.

Крім того, повністю зупинився порт Антверпена, значні проблеми спостерігаються у порту Зеебрюгге.

У страйку беруть участь і працівники громадського транспорту. Так, у Брюсселі сьогодні не працює жоден автобус, трамвай та потяг метро, у регіонах країни – лише від 10% до 30% автобусів вийшли на лінії.

Крім того, зупинили роботу банки, фінансові організації та торговельні центри. Не працюють вчителі і лікарі, а у лікарнях забезпечується лише мінімальний рівень послуг.

89% поштових відділень сьогодні відкрили свої двері, водночас, доставка кореспонденції значно ускладнюється через зупинку двох із п’яти центрів сортування у країні.

Крім того, зупинився ряд великих підприємств, зокрема, заводи Coca-Cola, Inza (виробництво молока), CSM (хлібобулочні вироби), Candico (цукор).

Загальний страйк триватиме у країні до 22.00.

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