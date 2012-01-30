Право Кабміну встановлювати розмір соцвиплат відповідає міжнародній практиці - Мінфін

Рішення Конституційного Суду з надання уряду права визначати розміри соціальних виплат, виходячи з можливостей бюджету, відповідає міжнародній практиці, яка ґрунтується на тому, що не може бути скорочено прожитковий мінімум, а максимум залежить від об`єктивних причин.

Про це сказано в позиції Міністерства фінансів, оприлюдненій на його офіційному сайті.

На сьогодні в Україні, за даними міністерства, 18 млн. пільговиків з 380 категорій.

«Треба враховувати, що держава не може одночасно виплатити всі соціальні пільги, передбачені законодавством, багато з яких дісталися в спадок і є застарілими і популістськими. Межі платоспроможності держави, її бюджету і Пенсійного фонду, тим паче під час світової економічної кризи, є вкрай обмеженими», - йдеться в заяві міністерства.

У відомстві запевняють, що при встановленні розмірів соціальних виплат уряд керуватиметься Конституцією.

Як повідомляв УНІАН, КС 26 грудня 2011 року ухвалив рішення про те, що Кабінет Міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат відповідно до фінансових можливостей держави.

Зокрема, КС визначив конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим з військової служби.

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