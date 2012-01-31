Розмір допомоги одиноким матерям зросте на 15%

Розмір допомоги одиноким матерям у 2012 році зросте на 15%, у середньому він становитиме близько 450 грн.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики, за підсумками 2011 року розмір допомоги одиноким матерям зріс на 10,2%.

У міністерстві також нагадали, що законопроект №9516 від 29 листопада 2011 року, яким визначався поріг доходів сім`ї, нижче за який одинока мати мала право на допомогу на дитину, відкликано з парламенту.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, на сьогодні 10% одиноких матерів декларують доходи, щоб одержати допомогу у розмірі, що перевищує мінімальний.

Міністерство зазначає, що всі пропозиції щодо будь-яких змін у законодавстві щодо соціальної підтримки одиноких матерів в обов`язковому порядку обговорюватимуться з громадськими організаціями до внесення на розгляд Верховної Ради.