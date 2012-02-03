Луганські чорнобильці звернулися до Кабміну. Причина - несправедливі пенсії

Луганські чорнобильці звернулися до Кабінету міністрів з приводу несправедливо нарахованих пенсій. Як повідомляє УНІАН прес-служба Луганської обласної ради, відповідного листа було складено вчора, 2 лютого, на засіданні ради голів районних і міських організацій Луганської обласної організації «Союз Чорнобиль України».

За словами голови обласної організації Івана ВОЛЧАНСЬКОГО, після набрання сили постановою Кабміну № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи» питань з перерахунками виплат виникає більше, ніж було до нього.

«Введення даної постанови в дію не заспокоїло людей. Вони ставлять законні запитання: чому до рішення судів пенсії були одного розміру, а з січня стали нижче? Виникли суперечності між чорнобильцями», — відзначив І.ВОЛЧАНСЬКИЙ.

У зверненні, прийнятому на нараді, йдеться про те, що ціла низка категорій чорнобильців зараз одержує занижені виплати. Серед них – колишні військовослужбовці, працівники міліції, працівники ліквідованих підприємств, удови. У Луганській області 55 з 156 інвалідів 1-ї групи одержують мінімальну пенсію. Знищено або втрачено документи ліквідаторів. Порушуються навіть не окремі пункти, а суть меморандуму, укладеного між урядом і громадською організацією «Союз Чорнобиль України».

Учасники наради запропонували в лютому провести засідання консультаційної ради при Кабінеті міністрів, на якому обговорити всі назрілі проблеми, збільшити розміри мінімальних пенсій, зробивши більш справедливим їх перерозподіл, не відмовляючись від рішення судів. Зокрема, пропозиція луганців полягає в тому, щоб для інвалідів 1-ї групи розмір мінімальної пенсії становив шість мінімальних прожиткових мінімумів (5,5 тис. грн.), другої – п`ять (4,6 тис. грн.), третьої – чотири «мінімуми» (3,7 тис. грн.).