Громадськість обурена рішенням КС щодо розгляду судами справ про соцвиплати

Громадськість обурена рішенням Конституційного Суду України щодо розгляду судами справ про соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники громадськості повідомили на прес-конференції у Києві на тему: «Рішення КС по соціальним виплатам і пенсіям - держава знімає з себе зобов`язання?».

Зокрема, керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія КИРИЧЕНКО наголосила, що рішення Конституційного Суду від 26 січня підриває основи конституціоналізму. «Тобто ми ідемо в бік радянських часів, коли була купа прав, але фактично все це було декларацією», - сказала Ю.КИРИЧЕНКО.

Вона зазначила, що експерти Центру не розуміють, як можна було дійти висновку, що уряд може ігнорувати закони.

У свою чергу, представник Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль 86» Анатолій КОЛЯДІН вважає, що рішення КС про стосовно соцвиплат «освятило правове свавілля, яке спостерігається в Україні».

На його переконання, якщо в держбюджеті не вистачає коштів на соціальні виплати, то держава має починати економити з виплат для заможних людей. «Якщо в країні дійсно погано з бюджетом, то чому не можна розпочати з багатих? Чому, наприклад, не урізають пенсії колишньому головному банкіру?», - запитав А.КОЛЯДІН.

У свою чергу, перший заступник голови Національного форуму профспілок Григорій КАБАНЧЕНКО зазначив, що після рішення КС суддям буде важче ухвалювати правильні рішення.

Він також констатував, що особам, які намагатимуться відстояти свої права, необхідно буде проходити не чотири судові інстанції, а п`ять, оскільки тепер вони ще мають звертатися до Європейського суду з прав людини. «Після рішення КС людям буде важко боротися юридичними методами. Можна проходити всі ці суди, але це буде триваліше. Вони мають виходити на вулицю або займатися політикою», - вважає Г.КАБАНЧЕНКО.

На його переконання, рішення КС щодо соціальних виплат свідчить про відмову від принципів правової соціальної держави.

Голова соціально-правової комісії Всеукраїнського союзу учасників війни Віталій БАЛАБІН вважає, що своїм рішенням КС «намагався законно утвердити беззаконня».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 року Конституційний Суд оприлюднив рішення, прийняте за поданням Пенсійного фонду України щодо соціальних виплат. Згідно з цим рішенням, суди при розгляді справ про соціальні виплати можуть керуватися як законами України, так і нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. Раніше, 26 грудня 2011 року, Конституційний Суд ухвалив рішення про те, що Кабінет міністрів має право встановлювати розміри соціальних виплат відповідно до фінансових можливостей держави.

Зокрема, КС визначив конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, «дітям війни» та особам, звільненим із військової служби.