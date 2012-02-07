Греція будує стіну на кордоні з Туреччиною. Для захисту від іммігрантів

Греція розпочала будівництво стіни на кордоні з Туреччиною, щоб стримати потік нелегальних іммігрантів і біженців.

Як передає радіо «Свобода», будівництво 12-кілометрового загородження висотою 2,5 метри планується завершити через 5 місяців. Спорудження буде забезпечено подвійним рядом колючого дроту, а також 25 відеокамерами.

Вартість проекту - не менше 3 млн. євро.

Загородження пройде по сухопутній ділянці 150-кілометрового кордону з Туреччиною.

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