Антикорупційний закон доповнять новою нормою щодо декларацій

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 301 із 405 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом планується привести низку законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

У першому розділі законопроекту містяться статті, якими вносяться зміни до низки законодавчих актів України, зокрема: Кодексу законів про працю в Україні, Митного кодексу України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про прокуратуру», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про Державну податкову службу в Україні», «Про Державну прикордонну службу в Україні» .Запропоновані проектом Закону зміни спрямовані на узгодження положень, що стосуються:

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування;

обмеження для прийому на роботу (службу) до органів державної влади осіб, які раніше засуджувались за вчинення злочинів або на яких протягом трьох останніх років накладались адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень;

вимог щодо попередження конфлікту інтересів;

обмежень щодо роботи близьких осіб;

звільнення з роботи осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

Другим розділом вказаного законопроекту встановлено порядок набрання чинності цим законом в разі його ухвалення і вступу в дію.

Зокрема, законопроектом передбачено, що посадові особи митної служби України, спеціалізованих митних установ та організацій не можуть:

мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;

обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств — митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі їм особи;

брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

Також в законопроекті передбачено, що на службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. Під час прийняття на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року. Стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”. Особи, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Крім того законопроектом передбачено, що працівники міліції подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Працівники міліції, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

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