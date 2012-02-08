В Україні є ресурси для збільшення мінімальної пенсії мінімум на 50% - Королевська

В Україні існують реальні ресурси для збільшення розміру мінімальної пенсії у 2012 році мінімум на 50%. Про це з парламентської трибуни заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»),голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, представляючи проект постанови «Про деякі питання підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення громадян України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Вона зазначила, що необхідні кошти можна знайти за рахунок скорочення витрат на забезпечення діяльності парламенту, уряду та інших органів влади. «Джерела, звідки взяти кошти, я вказала в проекті постанови про підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення. Необхідно переглянути рівень мінімальної пенсії та на цей рік збільшити її мінімум на 50%», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат зазначила, що задекларований нинішнім урядом рівень інфляції за минулий рік у 4,6% – це чистої води цинізм та лицемірство, оскільки тільки тарифи ЖКГ в деяких регіонах країни зросли на 40%. При цьому людям не індексують та не перераховують ані пенсії, ані заробітні плати.

«На вихідних на Житньому ринку до мене підійшла звичайна бабуся років сімдесяти. Коли я її запитала, як живеться, вона відповіла: «На хліб ще вистачає, а на масло вже немає». 8,5 млн. українських пенсіонерів отримують пенсію в межах 1000 грн. Давайте на хвилину уявимо собі, скільки це – 1000 грн. Ось це – 400 грн., які треба віддати за квартиру, 300 грн. – на ліки, і залишилися 300 – це ті 10 грн. на день, на які треба прожити українському пенсіонерові», – зазначила політик.

Коментуючи відмову парламентаріїв підтримати даний проект постанови, Н.КОРОЛЕВСЬКА, зазначила: «У нас парламент, уряд живуть в іншій країні, а не в Україні. Вони не розуміють, що означає прожити на мінімальну пенсію в нашій країні. Ми бачили, що ніхто з представників більшості постанову не підтримав. Вони категорично не хочуть сьогодні підвищувати пенсії та соціальні гарантії», – резюмувала політик.

*** Проект постанови «Про деякі питання підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення громадян України» (№8697), зареєстрований Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ, передбачав збільшення дотації Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, для забезпечення виплат підвищеного розміру мінімальної пенсії за рахунок зменшення на 50 відсотків витрат на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади; коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України та інших джерел.

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