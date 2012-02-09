Луганські чорнобильці знову звернулися до Президента. Вимагають виплати боргів

Луганські чорнобильці вимагають погасити їм заборгованість із виплати пенсій, що накопичилася з листопада 2011 року, і заявляють, що боротимуться за свої права.

Про це йдеться у зверненні чорнобильців до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, текст якого має УНІАН.

«Ми залишаємо за собою право відстоювати свої права і свободу», – наголошують луганські чорнобильці.

У зверненні вони вкотре вимагають від керівництва країни виконання вимог закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в повному обсязі; виконання рішень суду щодо нарахування пенсій відповідно до статей згаданого закону і погашення заборгованості у виплаті пенсій з листопада 2011 року за рішеннями судів, які набрали чинності.

Автори заяви звертають увагу Президента і прем’єра на те, що нарахування пенсій 1-ї категорії постраждалим з 1 січня 2012 року здійснюється з порушенням статей 22, 24, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 68, 92 Конституції України.

Під зверненням поставили підписи керівники Луганського осередку спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86», Регіонального відділення Міжнародного благодійного фонду інвалідів Чорнобиля Луганської області, місцевого осередку Всеукраїнської Чорнобильської народної партії у Луганській області та інші.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2011 року в Луганську представники обласної організації «Союз Чорнобиль України» провели мітинг на захист своїх прав і встановили біля будівлі облдержадміністрації намет, в якому цілодобово перебували люди. Вони вимагали виплатити у повному обсязі пенсії, нараховані їм згідно з рішеннями судів.

6 грудня Луганський міський Фонд «Інваліди Чорнобиля» звернувся з відкритим листом до В.ЯНУКОВИЧА, в якому чорнобильці заявляли, що політика чинного уряду «знищує їх фізично».

Інваліди назвали дії уряду «аморальним свавіллям» і закликали В.ЯНУКОВИЧА вольовим рішенням виправити становище, в якому вони приречені на вимирання.

28 грудня чорнобильці ухвалили рішення припинити акцію протесту і згорнули намет.

10 січня 2012 року луганські чорнобильці заснували нову обласну організацію «Чорнобиль-86». Керівник Луганської міської організації «Інваліди Чорнобиля» Олексій ДЕМЧЕНКО повідомив, що нову організацію створили на противагу обласній організації «Союз Чорнобиль», оскільки, як вважають у Раді «Інвалідів Чорнобиля», вище керівництво «Союзу Чорнобиль» зрадило членів організації.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України, якою введено гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Згідно з документом, середній розмір пенсій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС збільшиться майже удвічі. Зокрема, інваліди І групи одержуватимуть 5439,52 грн. (у 2011 році – 2442,98) ІІ групи – 5128,73 грн. (у 2011 році – 2195,21) ІІІ групи – 3941,53 грн. (у 2011 році – 1421,61).

Крім того, вперше введено гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, окрім пенсій за особливі заслуги перед Україною). Таким чином інваліди І групи одержуватимуть 2399,70 грн. (у 2011 році – 1321,0 грн.) ІІ групи –2147,10 грн. (у 2011 році – 1199,0 грн.) ІІІ групи –1894,50 грн. (у 2011 році – 1008,0 грн.).