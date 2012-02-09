Великий бізнес зацікавлений у розвитку малого та середнього підприємництва – Фірташ

Великий бізнес зацікавлений у розвитку малого та середнього підприємництва. Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ під час зустрічі з керівниками великих підприємств, власниками малого та середнього бізнесу Чернівецької області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Д.ФІРТАША.

«Візьміть будь-яку велику світову компанію – їхній бізнес збудовано на співпраці з малими та середніми підприємствами, це є їхньою основою», – сказав Д.ФІРТАШ. Як приклад він навів автомобільний концерн «Тойота» і глобального лідера ІТ-ринку «Майкрософт». За його словами, у розвинутих європейських країнах малі та середні підприємства створюють близько 50% ВВП, а в Україні цей показник не перевищує 10-15%. «Ми разом повинні вирішити, як запустити цю машину, аби в нашій країні розвивався малий та середній бізнес», – додав голова ФРУ.

Він відзначив, що Федерація роботодавців є майданчиком як для великого, так і для малого бізнесу. Голова ФРУ зауважив, що масштаб підприємства не має значення. «Не важливо, чи це двоє людей, десять, сто чи десятки тисяч. Будь-хто, хто дає роботу, є роботодавцем, це нова каста людей. За ці двадцять років утворився новий прошарок людей, якого раніше не було. Сьогодні ми з вами, по суті, маємо новий клас. Це є люди, які приймають рішення і готові за них відповідати, – сказав Д.ФІРТАШ. - Працівникові байдуже, які ти маєш стосунки з податковою чи з владою. Людина виконує свою роботу і повинна отримувати зарплатню. Тому на базі Федерації ми створюємо ефективний майданчик для взаємодії бізнесу та влади».

Присутні на зборах бізнесмени підтримали ідею розвитку Федерації роботодавців України як єдиного майданчику для встановлення контактів між великими та малими підприємствами.

Зустріч з керівниками великих підприємств, малого та середнього бізнесу Чернівецької області було організовано за ініціативи Д.ФІРТАША та губернатора Чернівецької області Михайла ПАПІЄВА. На зустрічі були присутні більш як 80 підприємців та керівників промисловості регіону.