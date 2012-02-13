Заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом склала 653,5 млн. грн.

Заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України (ПФУ) на 1 січня 2012 року становила 653,5 млн. грн. Як повідомляється на офіційному сайті фонду, борги перед ПФУ на 1 січня ц.р. мали 135 економічно активних підприємств. Так, серед найбільших боржників - "Шосткінський казенний завод "Зірка" (сума боргу — 72,1 млн. грн.), Харківське комунальне підприємство "Міськелектротранс" (61 млн. грн.) і окремий підрозділ "Шахта "Південнодонбасівська імені М.С.Сургая" держпідприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" (42,4 млн. грн.). ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Останні рішення КС легалізують антисоціальну політику влади - В’язівський

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