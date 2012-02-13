Надходження до бюджету ПФУ в січні зросли на 10,8%

За оперативними даними, в січні 2012 року до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) з усіх джерел фінансування надійшло 15,466 млрд. грн., що на 10,8%, або на 1,505 млрд. грн., більше порівняно із січнем 2011 року.

Як повідомляється на офіційному сайті ПФУ, сума власних надходжень за підсумками січня ц.р. становила 10,749 млрд. грн., що на 17,1%, або на 1,568 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Планові надходження перевиконано на 4,8%.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги в січні становили 17,685 млрд. грн.

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