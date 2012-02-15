Держслужба зайнятості в січні працевлаштувала 36,4 тис. безробітних

Державна служба зайнятості в січні 2012 року працевлаштувала 36,4 тис. безробітних.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті служби.

На обліку в службі зайнятості в січні перебували 616,6 тисяч осіб, статус безробітного мали 565 тисяч осіб, з яких 447,8 тисяч одержували допомогу з безробіття.

Також упродовж січня 36,2 тис. безробітних пройшли професійне навчання. В оплачуваних громадських роботах взяли участь 13,1 тис. чоловік.

Станом на 1 лютого ц.р. на обліку в центрах зайнятості перебували 543,8 тис. незайнятих громадян, зокрема: 290 тис. - жінки, 253,8 тис. - чоловіки; 225 тис. — молодь, 34 тис. - звільнені працівники, 100 тис. - особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Із загальної кількості безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості на початок лютого, 269,8 тис. становлять особи, які займали робочі вакансії, 176,6 тис. були службовцями, 97,4 тис. - особи без професії.

На 1 лютого кількість вакансій у базі даних Держслужби зайнятості становила 63,9 тис., зокрема для робітників — 29,4 тис., 25,5 тис. - для службовців і 9 тис. - для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Серед найпопулярніших на сьогодні професій — професії висококваліфікованих робітників — слюсарів, токарів, фрезерувальників, електрогазозварювальників, малярів, штукатурів тощо. Залишається значний попит на водіїв, кухарів, продавців, менеджерів з продажу, двірників і комірників, топ-менеджерів, а також економістів, лікарів, бухгалтерів, інженерів, IT-фахівців.

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