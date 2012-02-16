Кабмін встановив квоту імміграції на 2012 рік - 8,2 тис. людей

Уряд України встановив квоту імміграції на 2012 рік на рівні 8,2 тис. людей.

Про це повідомляється сайті Кабінету міністрів з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ. Згідно з розпорядженням уряду «Про встановлення квоти імміграції на 2012 рік», прийнятим на засіданні уряду в середу, 15 лютого, дозвіл на імміграцію надаватиметься іноземцям і особам без громадянства, серед яких діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України, висококваліфіковані фахівці та робітники, в чиїх знаннях і навиках відчувається гостра потреба для економіки держави, особи, чиї родичі є громадянами України тощо.