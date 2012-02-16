Уряд схвалив концепцію держпрограми протидії торгівлі людьми

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженні від 15 лютого схвалив Концепцію Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року включно.

Як повідомляється на сайті уряду, концепція передбачає, зокрема, надання особам, які постраждали від торгівлі людьми, допомоги з реабілітації і відповідних соціальних послуг.

Крім того, концепція передбачає координацію державних і правоохоронних органів з попередження злочинів з торгівлі людьми і підвищення ефективності інформаційно-роз`яснювальної роботи, а також ведення постійного моніторингу таких злочинів та аналізу їх причин.

У 2010 році, за даними органів внутрішніх справ, від торгівлі людьми постраждали 277 осіб, зокрема 41 дитина. За 8 місяців 2011 року до України було повернено 211 постраждалих, зокрема 14 дітей.