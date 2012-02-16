Число зареєстрованих безробітних в Україні зросло до 520,9 тис.

В Україні число зареєстрованих безробітних у січні зросло на 7,9%, або на 38,1 тис. чоловік, і на 1 лютого становило 520,9 тис.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 лютого 2012 року становив 1,9% загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року – 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 лютого ц.р. одержували допомогу у зв’язку з безробіттям, становила 398,4 тис. чоловік, що на 9%, або на 33,1 тис. чоловік, більше, ніж на 1 січня.

Середня сума допомоги у зв’язку з безробіттям на 1 лютого 2012 р. становила 917 грн., що на 38 грн. більше, ніж на 1 січня.

Крім того, за даними Держстату, в січні ц.р. на 10 робочих місць претендувало 85 безробітних.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 лютого 2012 року становила 63,9 тис. чоловік.