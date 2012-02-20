Понад мільйон іспанців вийшли протестувати проти трудової реформи

Понад один мільйон іспанців вишли в неділю на вулиці на знак протесту проти ухваленої минулого тижня урядом трудової реформи, передає РІА Новости.

За даними профспілок, в Мадриді на центральній площі Пуерта дель Соль і прилеглих вулицях зібралося щонайменше півмільйона осіб, в Барселоні в масових акціях протесту беруть участь 450 тисяч маніфестантів, у Валенсії 80 тисяч.

Організатори маніфестації стверджують, що це найбільша акція протесту, яка проходить в Іспанії з початку 1988 року.

Опозиційна Іспанська соціалістична робоча партія та профспілки вважають, що ухвалена іспанським урядом трудова реформа утискає права трудящих.

Разом з тим, голова уряду Іспанії Маріано РАХОЙ на з`їзді правлячої Народної партії, що завершився в неділю, заявив, що «трудова реформа справедлива і необхідна для країни задля виходу з економічної кризи».

Уряд Іспанії минулої п`ятниці ухвалив законопроект, що обмежує виплату компенсацій при звільненні працівника. Згідно закону, працедавець має право звільнити працівника з виплатою йому вихідної допомоги у розмірі 33 днів за кожен відпрацьований рік, але не більше ніж за 24 місяці.

Раніше закон передбачав виплату компенсацій, еквівалентних 45 дням за кожен відпрацьований рік протягом 3,5 років.

У разі порушення трудової дисципліни роботодавець має право звільнити працівника з виплатою компенсації за 20 днів і лише за один відпрацьований рік. Разом з тим, за працівником зберігається право оскаржити звільнення в суді.

У новому трудовому законі введені обмеження на укладення тимчасових трудових договорів, термін яких не може перевищувати двох років. Після закінчення цього терміну роботодавець зобов`язаний взяти працівника на постійну роботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Греція – Євросоюз: "фінальна стадія" близька до продовження...