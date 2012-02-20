Фірташ: тристороння Нацрада має захистити інтереси як працівника, так і власника бізнесу

Голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, голова Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ під час засідання НТСЕР у понеділок заявив, що Національна рада має стати основою стабільності держави, захистити інтереси і працюючої людини, і власника бізнесу.

«Соціальний діалог - це європейська практика. І сьогодні, в період економічної та фінансової кризи, ми бачимо, наскільки зростає роль таких інститутів у розвинених європейських країнах», - сказав Д.ФІРТАШ.

За його словами, важливо, щоб кожна зі сторін чула одне одного і була готова до пошуку компромісів. «Чим швидше Національна рада знайде відповіді на найгостріші питання, тим швидше буде сформовано єдине бачення розвитку України», - підкреслив Д.ФІРТАШ.

За словами голови НТСЕР, у 2012 році Нацрада повинна знайти шляхи підвищення рівня зайнятості населення, розвитку малих і середніх підприємств, поліпшення якості професійної підготовки фахівців, реформування системи охорони здоров`я, зниження податкового тиску, підтримки національного виробника, реформування системи оплати праці.

Крім того, НТСЕР розгляне можливості зростання в Україні малого і середнього бізнесу. За словами Д.ФІРТАША, великий бізнес зацікавлений у розвитку малих і середніх підприємств, які в розвинених країнах створюють до 50% ВВП і до 80% робочих місць.

Довідка УНІАН. 6 лютого 2012 президія НТСЕР рекомендував президенту України призначити голову Федерації роботодавців України Д.ФІРТАША Головою Нацради. 17 лютого президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав відповідний указ.

Тристоронні соціально-економічні ради в країнах Європейського Союзу відіграють важливу роль у формуванні державної політики. В Україні НТСЕР була створена в 2005 році. Мета Нацради - представити консолідовану позицію роботодавців, уряду і профспілок з трудових, соціальних і економічних питань.