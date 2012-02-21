У Києві зараз нараховується 11 тисяч вакансій – центр зайнятості

У Києві зараз нараховується близько 11 тисяч вакансій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Інтернет-конференції повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН.

"У нашій загальноміській базі вакансій нараховується близько 11 тисяч вакансій, з них майже 42% - потреба у робітничих кадрах, близько 40% - службовців і 17% вакансій, що не потребують кваліфікації", - сказав В.СУХОМЛИН.

За його словами, серед службовців найбільш потрібні лікарі із зарплатою близько 4 тис. грн., фахівці із зарплатою до 15 тис. грн., медичні сестри (3,2 тис. грн.), касири, інженери, вихователі тощо.

"За робітничими професіями - це слюсарі, продавці, електрозварники", - додав він.

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