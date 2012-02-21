В Україні можуть створити систему обліку соціально незахищених громадян

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне створити в Україні систему обліку соціально незахищених громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради регіонів.

«Ми повинні створити систему обліку соціально незахищених громадян», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, цим питанням повинні зайнятися Міністерство соціальної політики, МВС і голови адміністрацій всіх рівнів.

«Ми повинні знати, де у нас перебувають ці бездомні люди, вести їх облік. І в разі виникнення аномальних ситуацій вони повинні розміщуватися в захищених місцях», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що нинішня зима підтвердила необхідність вживання подібних заходів.

«Ми не повинні допустити такого явища (смерть від переохолодження – УНІАН). Воно, на превеликий жаль, не тільки у нас було. У Європі досить благополучні країни постраждали від цього. Але, попри все, таку роботу треба виконати», - сказав М.АЗАРОВ.

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