ДТЕК буде спрямовувати 15 млн. грн. на рік на розвиток трьох міст

Керівники Луганської області зустрілися з представниками менеджменту «Краснодонвугілля», яке входить в орбіту компанії «Метінвест», а також «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит», переданих у концесію ДТЕК, щоб домовитися про соціальне партнерство.

Про це в ефірі телеканалу «ЛОТ» розповів голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО.

За його словами, на зустрічі керівники Луганщини і представники менеджменту визначилися, що 15 млн. грн. на рік ДТЕК додатково спрямовуватиме на соціальний розвиток трьох міст Луганської області (Ровеньки, Свердловськ, Щастя), де вони працюють. «Конкретну набірку ми ще погоджуватимемо з мерами міст і вийдемо найближчим часом на підписання соціального договору з цією корпорацією», - повідомив В.Голенко.

Також керівники Луганської області зустрілися з керівництвом компанії «Метінвест», яка є власником об`єднання «Краснодонвугілля». «Ми домовилися, що також напрацьовуватимемо текст договору, вийдемо на підписання, ну а конкретні обсяги, конкретні об`єкти ще будемо погоджувати. Це була перша зустріч, але, я вважаю, вона позитивна. Перший крок до досягнення домовленості вже зроблено», - сказав голова Луганської облради В.Голенко в ефірі телеканалу «ЛОТ».